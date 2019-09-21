أتلتيكو يسقط في فخ سيلتا فيغو بالدوري الإسباني

نواف السالم(صدى):

خيم التعادل السلبي، على مواجهة فريق أتلتيكو مدريد يوم السبت مع ضيفه سيلتا فيغو في الجولة الخامسة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 10 نقاط في الوصافة بفارق الأهداف خلف إشبيلية، في حين ارتفع رصيد سيلتا فيغو إلى 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

لم يتمكن لاعبو أتلتيكو مدريد من استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحهم والخروج بنقاط المباراة الثلاث.

وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.