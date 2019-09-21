المحمدي: الأهلي يعاني من مشاكل هجومة ودفاعية

ماجد محمد(صدى):

هنأ صالح المحمدي المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، اللاعبين على الفوز أمام الفتح مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المحمدي خلال مؤتمر صحفي بعد المباراة «أبارك للاعبين على الفوز وأشكرهم لاعب لاعب على المستوى الكبير الذي قدموه الليلة أمام الفتح».

وأضاف «حضرت للفريق الأول وكانت المشاكل كثيره جدًا ولكن بدعم الجميع ولاعبي الفريق ساعدتني على تجاوز هذه المهمه الصعبة»، لافتًا إلى وجود بعض المشاكل الهجومية والدفاعية في الفريق، إذ يحتاج إلى عمل كبير حتى يعود للأفضل في المباريات القادمة.

وفاز الأهلي أمام مضيفه الفتح بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهم السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الفتح بدون نقاط في المركز الأخير.