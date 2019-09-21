صحة عسير تطلق 17 مبادرة بمناسبة اليوم الوطني

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلنت صحة مشاركتها في اليوم الوطني عبر ١٧ مبادرة متنوعة .

وبينت صحة عسير أن المبادرات تشمل مبادرة للتبرع بالدم للمرابطين البواسل على الحدود تحت شعار ” فداء ” بالإضافة إلى مبادرتي ” رشاقة وتثقيف ” لرفع الوعي الغذائي والعلاجي لدى المواطنين والمقيمين .

كما سيتم تفعيل مبادرة ” متأهبون ” ومبادرة ” تطمن ” ومبادرة ” ومن أحياها ” ومبادرة ” جرب تعيش بدونها ” .

وهي مبادرات تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية في مواقع الفعاليات بتواجد طواقم طبية متكاملة وتقديم الفحوصات المخبرية والتدريب على الانعاش القلبي الرئوي ومساعدة العازمين في الاقلاع عن التدخين.

كما أوضحت الصحة في عسير أنه سيتم زيارة جنودنا البواسل المرابطين على الحدود لتقديم الخدمات الطبية والتدريب الإسعافي اللازم لهم عبر أبطال الصحة في سراة عبيدة وظهران الجنوب تحت شعار ” وفاء واعتزاز ” ، كما سيتم بث الصور الوطنية عبر اكثر من ٨٩ شاشة عرض متنوعة في المستشفيات تحت شعار ” سارعي ” واضاءة المباني باللون الأخضر تحت شعار ” تُشع حباً ” .

وحرصاً على تعزيز الالتزام تطلق صحة عسير مبادرة ” التزام ” لحث القطاع الخاص على الالتزام بالمبادرات والتعليمات المعممة مسبقاً كما سيتم تفعيل مبادرة “تعزيز ” لزيارة ٨٩ مدرسة وتعزيز الجانب الصحي لدى الطلاب والطالبات ، ومبادرة ” تحفيز ” لاستثمار خبرات الكوادر الصحية الذي تقاعدوا والاستماع لحكاياتهم في التطور الصحي الذي تشهده المنطقة ، وتشمل مشاركة صحة المنطقة أيضاً مبادرتي ” همة ” و ” خير من العلاج ” والتي تهدف لإجراء ٨٩ خدمة طبية تطوعية وتنفيذ مبادرات توعوية صحية في قطاع الفرشة الصحي .