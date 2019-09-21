شاهد.. السومة يفتح النار على برانكو بعد الفوز: كنا نعاني نفسيًا

ماجد محمد(صدى):

كشف اللاعب عمرو السومة نجم الأهلي، اليوم السبت، عن مشكلات الفريق مع المدرب السابق برانكو الذي تمت إقالته.

وقال ” السومة ” إن الفريق كان يُعاني نفسيًا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن المدرب لم يكن يهتم بالتدريبات التكتيكية.

وأكد اللاعب على أنه لم يرغب في الحديث إلا أنه ألمح إلى سوء إدارة المدرب السابق للفريق وإرهاقهم بدنيًا قبل المباريات الهامة.

وحقق الأهلي اليوم نصرًا مهمًا على الفتح بعد سلسلة من النتائح السلبية في الدوري وبطولة دوري أبطال آسيا.