القبض على صاحب فيديو مسيء لقبائل جازان

تركي السالم(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يسيء من خلاله إلى عدد من القبائل والأشخاص الاعتباريين في منطقة جازان.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم أثناء تواجده في الرياض، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم القبض عليه بها، إذ خرج في مقاطع فيديو مماثلة.

وانتشر مقطع فيديو مسيء لقبائل جازان، وظهر خلاله شخص وهو يلقي ألفاظ غير لائقة وخادشة للذوق العام على عدد من القبائل والأشخاص الاعتباريين.

وأثار هذا الفيديو غضب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة القبض على هذا الشخص.