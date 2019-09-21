أبرزها الإصابة بالبواسير.. مخاطر استخدام المحمول في دورات المياه

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة أجراها فريق علماء بريطاني عن أن الأشخاص الذين يصطحبون هواتفهم إلى المرحاض يقضون وقتًا أطول فيه ، ما يمكن أن تسبب هذه العادة الإصابة بمرض البواسير، والذي ينتج عن الجلوس على قاعدة المرحاض لفترة طويلة لتصفح الأخبار.

وفي هذا السياق، نصحت طبيبة الصحة العامة سارة جارفيس عدم استخدام الهواتف الذكية أثناء الذهاب إلى دورة المياه، مشيرة إلى أن ​​واحدا من كل أربعة بريطانيين بالغين يعانون من مشكلة البواسير.

وأشارت إلى أن اصطحاب الهاتف إلى المرحاض يؤدي إلى تلوثه بالجراثيم الخطرة كالسالمونيلا والنوروفيروس.

ووفقا للدراسة، فإن 57% من البريطانيين يستخدمون هواتفهم في المرحاض، و8% قالوا إنهم يفعلون ذلك دائمًا.