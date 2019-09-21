سوزان نجم الدين لفنانين سوريين: ” ليش عم تنشروا غسيلكم الوسخ برا “

أميرة خالد(صدى):

فتحت النجمة السورية سوزان نجم الدين النار على بعض الفنانين السوريين؛ خاصة من يقدمون برامج تؤدي إلى نزاعات بين بعضهم البعض أمثال برنامج ” أكلناها ” لباسم ياخور.

وقال في تصريح إذاعي: ” صورة المجتمع العربي والسّوريين تحديدًا شوّهت ” . وتابعت: ” نحنا مو شاطرين إلا نحكي على بعض، ونطلع ببرامج ونسّب بعض على حساب الممثل وابن بلدك لتاخد كم لايك زيادة ويطلع اسمك ” .

وتابعت سوزان نجم الدين: ” أنا ضد يطلع برنامج على حساب الفنان والوطن ” .

وعن قبولها أن تكون ضيفة ببرنامج “أكلناها” الذي يقدمه مواطنها باسم ياخور، قالت : ” رفضت دعوى باسم ياخور لبرنامج أكلناها، بسبب انشغالي بالتّصوير ” .

واستكملت: ” بغض النظر عن أسماء البرامج، أنا ضد أي برنامج بقلل من قيمة الضّيف ” .

ووجهت كلامها للفنانين السّوريين: ” ليش عم تنشروا غسيلكم الوسخ برا، وليه عم تضحكوا الناس عليكم؟… ما بكفي الحرب علينا، ولسّة عم نعمل حرب على حالنا ” .

وقالت: ” هادي ما اسمها جرأة، هاي اسمها طعن، وعدم انتماء.. ولا يوجد تسمية أخرى ” .