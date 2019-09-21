حرف خطأ يضع جامعة أم القرى في مأزق.. وعميد « القنفذة » يوضح

علي القحطاني(صدى):

أثارت رسالة احتوت على خطأ في أحد حروفها تم إرسالها من عميد كلية القنفذة المكلف عمر الهزازي إلى طلابه سخرية وجدلا خلال الساعات الماضية.

وورد في الرسالة الموجهة للطلاب استبدال حرف الطاء في كلمة ” طلاب ” بالكاف فجعلها ” الكلاب ” .

وتدترك عميد الكلية الخطأ سريعًا وبالفعل بعث رسالة أخرى توضيحية للطلاب؛ حيث اعتذر منهم وأكد أن الخطأن نتج من اقتراب حرفي الـ ط، ك من بعضهما على لوحة المفاتيح.

ويتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام أن الخطأ كان على موقع الجامعة الإلكتروني، وهذا غير صحيح، إذ كان مقتصراً فقط على الإيميل الخاص دون غيره.