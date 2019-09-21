مشاعر وطنية يرفعها أصغر غواص من أعماق البحر الأحمر في تبوك

محمد بن طحيطح(صدى):

من الأعماق ” همة حتى القمة ” حملها الطفل الغواص بتال بن عبدالرحمن الأحمري، ليست شعاراً فقط بقدر ما كانت نبضات لقلبه الذي يحمل للوطن وقيادته الحب والولاء والإنتماء .

فإنطلقت همته من أعماق البحر الأحمر غربي مدينة تبوك لتسبق سنوات عمره ألـ10، رافعاً صورتي قائد الوطن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

مقدماً التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والشعب السعودي باليوم الوطني 89 للمملكة، تحت شعار ‏” همة حتى القمة ” .

منوهاً للدعم والإهتمام من القيادة الرشيدة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية للإنسان والمكان على كل شبر من ثرى الوطن الغالي.

وقدم الأحمري الشكر والتقدير للمدرب موسى مشيخي الذي رافقه في أعماق البحر الأحمر ليبدي مشاعر الفرح والإعتزاز بالوطن، داعياً الله أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة وأن يديم أمنه واستقراره وازدهاره.

يذكر أن الطفل بتال الأحمري، خطف لقب أصغر غواص بالعالم العربي، ضمن حفل تكريمي شهدته مدينة شرم الشيخ في مصر العام الماضي ، ودخل موسوعة ” المنجزين العرب ” للأرقام القياسية .