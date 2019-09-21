علي المدفع على السرير الأبيض ومطالب بدعم الفنانين له

أميرة خالد(صدى):

يُعاني الفنان علي المدفع من وعكة صحية دخل عل إثرها إلى أحد مستشفيات الرياض؛ لتلقي العلاج اللازم.

ونشر الفنان عبدالعزيز المبدل صورة للفنان علي المدفع خلال تواجده في المستشفى.

وعلق ” المبدل ” على الصورة قائلًا: ” اللهم أشفه وعافه وجميع مرضى المسلمين ” .

وتفاعل رواد تويتر مع انتشار صورة ” المدفع ” وهو يرقد على السرير الأبيض؛ إذ طالب بعضُهم الفنانين والمنتجين في المملكة بزيارته في المستشفى للرفع من روحه المعنوية وإدخال السعادة على قلبه.

كما وجه أخرون رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه يطالبونه بالاهتمام بالحالة الصحية للفنان على المدفع خاصةً أنه أسعد الملايين من الجماهير على مدار 20 عامًا في مشواره الفني، فيما طالب آخرون بتكريمه باعتباره من رموز الفن الجميل في السعودية.