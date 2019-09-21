شاهد.. أب يُعذب طفلته بوحشية ومطالب بالقبض عليه

نايف السالم(صدى):

تداول المتابعون عبر منصة تويتر فيديو يرصد معذب طفلة بطريقة وحشية أثارت جدلًا كبيرًا، حيث زعم البعض أن الفيديو بالأردن، بينما قال أخرون أنه لمقيم عربي الجنسية في المملكة.

وأظهر الفيديو المتداول قيام أب بتعنيف طفلته التي لم تبلغ سوى سنوات قليلة؛ حيث أجبرها على الوقوف ومن ثم صفعها عدة صفعات قوية.

وأثار الفيديو غضب عارم حيث تقدم الكثير من المواطنين بالبلاغات إلى الجهات المسؤولة للتحقيق في الأمر.

ويرى البعض أن الفيديو المنتشر لأب يعنف طفلته يعود لمقيم بالسعودية وليس بالاردن حيث نفت السلطات الأردنية تصوير الفيديو على أراضيها.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن إن التحقيقات حول مقطع فيديو جرى تداوله يظهر شخصا يضرب طفلة صغيرة قادت إلى أن الحادثة وقعت في إحدى دول الجوار ومن قبل شخص يحمل جنسية عربية.

وعلى جانب أخر تقدم مواطنون ببلاغات إلى مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل بالمملكة .

ورد المركز على البلاغات عبر ” تويتر ” قائلا: ” اخي/اختي في حال توفرت لكم بيانات حول المقطع نأمل منكم التعاون معنا و تزويدنا بها عبر الخاص ..نشكر لكم حرصكم ” .

وحتى الأن لم يتم التأكد من مكان وقوع الحادثة ولم يصدر بيانًا رسميًا حول الفيديو يوضح حقيقته.