  • السبت 21

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. أب يرفع قضية عقوق على ابنته بالتبني.. والمغامسي يوضح حكم الشرع

بالفيديو.. أب يرفع قضية عقوق على ابنته بالتبني.. والمغامسي يوضح حكم الشرع

بالفيديو.. أب يرفع قضية عقوق على ابنته بالتبني.. والمغامسي يوضح حكم الشرع
عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” الابواب المتفرقة ” ، حكم الشرع في قضية عقوق رفعها أب على ابنته التي كفلها منذ الصغر .

وكانت تساءلت مواطنة ، عن حكم الشرع في رفع والدها بالتبني قضية عقوق عليها ، فأجابها المغامسي ، تعلمين يااستاذه أنه لا يوجد في الشرع شئ إسمه التبني ، ولكن يوجد ما يٌسمى بالكفالة .

وتابع المغامسي ، وهذه الكفالة تفرض على من كٌفل حقوق من ابواب البر، فإذا كان رجل وزوجته تبينا طفلا أو طفلة وأحسنا إليه حقاً ، فلا ريب أن حقهما على من كفلاه حق عظيم ، ويجب عليه أن يرد عليهما ذلك الصنيع من المعروف ، ولا يصلنا مهما بلغا إلى مقام الأب والأم ولا يٌسمى هذا تبنياً .

وأضاف المغامسي للمتصلة ، من حقه عليكي إذا كان قام بالواجب عليكي عندما كنتي صغيرة أن تٌرديه بالمعروف ، ولكن لو قٌدر أن بينكما شئ من الخصومة فمحله الصلح ، فإن تعذر فالقضاء هو الفاصل .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *