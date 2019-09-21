بالفيديو.. أب يرفع قضية عقوق على ابنته بالتبني.. والمغامسي يوضح حكم الشرع

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” الابواب المتفرقة ” ، حكم الشرع في قضية عقوق رفعها أب على ابنته التي كفلها منذ الصغر .

وكانت تساءلت مواطنة ، عن حكم الشرع في رفع والدها بالتبني قضية عقوق عليها ، فأجابها المغامسي ، تعلمين يااستاذه أنه لا يوجد في الشرع شئ إسمه التبني ، ولكن يوجد ما يٌسمى بالكفالة .

وتابع المغامسي ، وهذه الكفالة تفرض على من كٌفل حقوق من ابواب البر، فإذا كان رجل وزوجته تبينا طفلا أو طفلة وأحسنا إليه حقاً ، فلا ريب أن حقهما على من كفلاه حق عظيم ، ويجب عليه أن يرد عليهما ذلك الصنيع من المعروف ، ولا يصلنا مهما بلغا إلى مقام الأب والأم ولا يٌسمى هذا تبنياً .

وأضاف المغامسي للمتصلة ، من حقه عليكي إذا كان قام بالواجب عليكي عندما كنتي صغيرة أن تٌرديه بالمعروف ، ولكن لو قٌدر أن بينكما شئ من الخصومة فمحله الصلح ، فإن تعذر فالقضاء هو الفاصل .