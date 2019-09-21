إيران تكشف حقيقة تعرض المنشآت النفطية لهجوم إلكتروني

وكالات(صدى):

كشف مكتب الأمن السيبراني في الرئاسة الإيرانية، اليوم السبت، حقيقة تعرض المنشآت النفطية وغيرها من البنية التحتية الحيوية لهجوم من خلال عملية إلكترونية.

ونفى المكتب تعرض البنية التحتية النفطية إلى هجوم ناجح، وذلك بعد ورود تقارير عن انقطاع الإنترنت في مراكز لمصانع النفط والبتروكيماويات في جنوب إيران.

وقال «على عكس ادعاءات وسائل الإعلام الغربية، أظهرت التحقيقات التي أجريت اليوم أنه لم يتم إجراء هجوم إلكتروني ناجح على المنشآت النفطية في البلاد وغيرها من البنية التحتية الحيوية».

ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة البترول الإيرانية، إن تشغيل المنشآت النفطية الإيرانية مستمر بشكل منتظم.

وكشفت شركة «نت بلوكس» وهي منظمة تتعقب انقطاع الإنترنت، صباح اليوم السبت، أن بيانات الشبكة تُظهر اضطرابات متقطعة للاتصال بالإنترنت في إيران، مؤكدة أن السبب غير واضح وتأثيره محدود؛ مما يؤثر على المنصات الصناعية والحكومية عبر الإنترنت.