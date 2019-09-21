احتجاز امرأة وطفل بسبب اندلاع حريق في مطبخ شقة بالدمام

علي القحطاني(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني في الدمام من إخماد حريقاً اندلع في مطبخ شقة بالطابق الثالث لمبنى سكني بحي الأمير محمد بن سعود بسبب التماس كهربائي.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على أنه نتج عن الحريق احتجاز إمرأة وطفل تم إخلائهم دون إصابات ولله الحمد.