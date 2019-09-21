فوائد عديدة لزيت شجرة الشاي أبرزها علاج حب الشباب

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء التجميل ، عن فوائد عديدة لزيت الشاي ، الذي يٌعد من الزيوت التي تعتبر صحية لعلاج جميع مشكلات البشرة، للرجال والنساء.

بعد الحلاقة : تترك حلاقة شعر الجسم بعض العلامات الحمراء، وللتخلص منها يمكن مزج بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وتدلك المناطق الحمراء في الجسم لتخفيفها وإزالة الألم الناجم عنها.

حب الشباب : أضيفي قطرات زيت شجرة الشاي إلى قليل من ماء الورد واستخدميه في غسل وجهك، فهذا من شأنه أن يساعدك في تجنب جب الشباب، كما يمكن ترطبي بقطنة بزيت شجرة الشاي ووضعها على أماكن الحبوب للعلاج.

يزيل الثآليل : استخدمي القطن المبلل بزيت شجرة الشاي وضعيه على الثآليل والعلامات التي تظهر على الجلد، وبعد أيام ستجدي كيف أن هذه البثور قد زالت بسبب المفعول القوي لهذا الزيت.

قشرة الرأس :أضيفي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى كل من الشامبو والبلسم، من أجل التخلص من قشرة الرأس وكذلك حكة الفروة، واستخدمي هذا المزيج عند الحاجة واحرصي على عدم وضعه في عينيك.

فطريات الأظافر : تعد شجرة الشاي مقاومة للفطريات، وتعمل بمثابة دواء مضاد، وينصح بوضع قطرة من زيت شجرة الشاي مباشرة على الظفر المصاب.