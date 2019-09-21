شاهد.. لقطات من تشييع جثمان زين العابدين ودفنه في ” البقيع “

تونس(صدى):

شيعت الجموع، اليوم السبت، جثمان الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين والذي دٌفن في مقبرة البقيع قرب المسجد النبوي.

ومقبرة البقيع هي أقدم مقبرة إسلامية في المدينة المنورة منذ عهد النبي محمد.

وكان صهر الرئيس كريم الغربي الذي يعيش أيضًا في السعودية نشر اليوم السبت عبر انستجرام قائلا: اليوم سيتم تشييع جثمان الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وذلك بعد صلاة العصر في المدينة المنورة وسيوارى الثرى في البقاع المقدسة ” .

وكان صهره وهو مغني راب، قد أوضح في وقت سابق، أنّ بن علي ” لم يوص بدفنه في تونس “ .

وتوفي زين العابدين بن علي الخميس عن 83 عامًا، وكان قد حكم تونس على مدى 23 عامًا .

وغاب خبر الوفاة عن العناوين الرئيسية للإعلام التونسي المنشغل بنتائج الانتخابات الرئاسية والتحضير لانتخابات تشريعية في السادس من أكتوبر.