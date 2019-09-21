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دراسة جديدة : الجدال مفتاح السعادة الزوجية

دراسة جديدة : الجدال مفتاح السعادة الزوجية
أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة جديدة ، أنه قد يكون الجدال المستمر الذي يواجه الكثير من الأزواج بسبب القضايا الحياتية الرئيسية التي تتعلق بالأطفال والمال وغيرها، مفتاح الزواج السعيد .

قالت البروفيسورة آمي راور، من جامعة تينيسي في نوكسفيل، المؤلفة الرئيسية للدراسة التي شملت 121 من الأزواج: “يميل الأزواج السعيدون إلى اتباع نهج موجه نحو حل النزاع، وهذا واضح في المواضيع التي يختارون مناقشتها”.

ووجدت الدراسة التي طٌبقت على مجموعتين من الأزواج، الأولى تتكون من 57 زوجا ، أن التركيز على المشكلات الأكثر قابلية للحل قد يكون وسيلة فعالة لبناء شعور كلا الطرفين بالأمان في العلاقة ، وعلى النقيض من ذلك، فإن مناقشة المشكلات الأكثر صعوبة في الحل، يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالضعف أو الإحراج، وبالتالي انخفاض السعادة الزوجية أو الانفصال.

وأشارت البروفيسورة راور، إلى أن: “القدرة على التفريق بنجاح بين القضايا التي تحتاج إلى حل مقابل تلك التي يمكن وضعها جانبا في الوقت الحالي، قد يكون أحد المفاتيح لعلاقة طويلة الأمد وسعيدة”.


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