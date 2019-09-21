وفاة شاب غرقًا أثناء عرضه الزواج على حبيبته

واشنطن(صدى):

توفى شاب أمريكي غرقًا أثناء عرض الزواج على حبيبته في ولاية لويزيانا، في عطلة بتنزانيا، عندما قرر عرض الزواج عليها بطريقة مميزة لا تُنسى.

واختار ستيفن عرض الزواج على كينيشا تحت الماء، وفي الفيديو يمكن رؤية كيف فاجأها بالكشف عن خطاب كتبه بنفسه قائلا: ” لا يمكنني حبس أنفاسي بما يكفي لأخبرك كل ما أحبه بشأنك، ولكني أحبك كل يوم أكثر “ .

وجاء ذلك قبل أن يكشف عن الجانب الآخر من الخطاب الذي يعرض فيه الزواج على كينيشا ويقدم لها خاتمًا، حيث ذكرت التقارير أن ” ستيفن “ مات غرقًا أثناء تقديم عرض الزواج.