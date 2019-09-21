ليستر سيتي يفوز على ضيفه توتنهام ويحتل مؤقتاً الوصافة

نواف السالم(صدى):

حقق ليستر سيتي الفوز على ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب ووكرز، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح التسجيل عهاري كين في حين أدرك المدافع البرتغالي ريكاردو بيريرا التعادل لأصحاب الأرض، وذلك قبل أن يمنح جيمس ماديسون الفوز للثعالب بهدف ثان.

ويرتفع رصيد ليستر إلى 11 نقطة، ليحتل مؤقتا وصافة البريمير ليج، متجاوزا بنقطة واحدة مانشستر سيتي الثالث الذي يستقبل واتفورد مساء السبت في نفس الجولة.

وفي حين تجمد رصيد توتنهام عند 8 نقاط بالمركز الخامس مؤقتا، متفوقاً بفارق الأهداف فقط على كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال ووست هام يونايتد.