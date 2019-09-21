«قرقاش» يدعو لتوحيد الصفوف ضد الحوثي

أبو ظبي(صدى):

دعا الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم السبت، إلى ضرورة توحيد الصفوف ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال «قرقاش» في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الذكرى الخامسة للانقلاب الحوثي على الدولة والشعب اليمني الشقيق حزينة».

وأضاف «تقويض بناء الدولة المستندة إلى الحوار اليمني والمعاناة الإنسانية حصيلة هذا الانقلاب، واليوم لا بد من إعادة توحيد الصفوف ضد الحوثي بعد أن تأكد خطره على المشهد الداخلي وعلى الاستقرار الإقليمي».

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