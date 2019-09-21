مطالب بإيقاف حمدالله بعد بصقه على لاعب الحزم (فيديو)

نواف السالم(صدى):

في مشهد متكرر تعامل لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله بطريقة غير لائقة مع أحد لاعبي نادي الحزم خلال المباراة التي جمعتهما أمس في إطار الجولة الرابعة من الدوري.

وانتشر فيديو خلال الساعات الماضية يوثق لحظة نهوض اللاعب عقب أن سقط أرضًا؛ بسبب احتكاك مع أحد لاعبي الحزم، وبصق اللاعب المغربي في اتجاه المنافس.

وأثار الفيديو غضبًا عارمًا حيث طالب الجمهور بمحاسبة اللاعب وإيقافه حتى لا يتكرر الأمر.

وفاز الحزم على النصر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما باستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن المادة 48 الفقرة 1 / 4 من لائحة الانضباط، تنص على إيقاف اللاعب 6 مباريات للبصق على المنافس أو على أي شخص آخر بخلاف مسؤولي المباراة، مع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال.

يذكر أن حمدالله فقد الكثير من تركيزه داخل الملعب، وانشغل كثيرًا في المباريات الماضية بالاعتراض على قرارات الحكام، كما حدث في مباراة السد الأخيرة بدوري الأبطال، كما اشتبك مع التونسي فاروق بن مصطفى حارس الشباب، في مباراة الفريقين بالدوري.