احتفالا باليوم الوطني.. المغامسي يوضح مكانة الأوطان بالنفوس من الناحية الشرعية(فيديو)
تزامناً مع استعداد المملكة للأحتفال بالعيد الوطني بعد غد الإثنين ، أكد الشيخ صالح المغامسي ، إن الإسلام دين فطرة ، والفطرة تفرض على كل أحد أن يكون وطنه محبباً إليه حتى في الدواب فماب الك بالإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى .
وتابع المغامسي خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، فنشأت النفوس على حب الوطن ودائما يشعر بالولاء إليها ، فقال أديب الفقهاء الشيخ علي طنطاوي رحمه الله إن الله أودع في قلب كل أحد حب الوطن والأنتماء إلى الأرض التي ألفوها وعاشوا فيها ، والنصوص الشرعية تشهد على هذا ، فالله عز وجل يقول ” في خبر بني إسرائيل ” فما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا ” ، فقدم الخروج من الدار على مفارقة الأبناء .
وأضاف ، فحب الوطن شئ في النفوس ولا يجنح عن حب الوطن وينكر جميلة إلا من طبع الله جل وعلا على قلبه .
احتفالا بالوطني السعودي.. الشيخ صالح المغامسي يوضح مكانة الأوطان بالنفوس من الناحية الشرعية#الأبواب_المتفرقة#MBC1@alabwab pic.twitter.com/6TRCHJivPj
— MBC1 (@mbc1) September 21, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82806 ] نشر منذ 45 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
,, كلنا نحب الوطن ونفديه باالنفس والنفيس ولا شك في هذا ..