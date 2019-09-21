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  3. احتفالا باليوم الوطني.. المغامسي يوضح مكانة الأوطان بالنفوس من الناحية الشرعية(فيديو)

احتفالا باليوم الوطني.. المغامسي يوضح مكانة الأوطان بالنفوس من الناحية الشرعية(فيديو)

احتفالا باليوم الوطني.. المغامسي يوضح مكانة الأوطان بالنفوس من الناحية الشرعية(فيديو)
علي القحطاني(صدى):

تزامناً مع استعداد المملكة للأحتفال بالعيد الوطني بعد غد الإثنين ، أكد الشيخ صالح المغامسي ، إن الإسلام دين فطرة ، والفطرة تفرض على كل أحد أن يكون وطنه محبباً إليه حتى في الدواب فماب الك بالإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى .

وتابع المغامسي خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، فنشأت النفوس على حب الوطن ودائما يشعر بالولاء إليها ، فقال أديب الفقهاء الشيخ علي طنطاوي رحمه الله إن الله أودع في قلب كل أحد حب الوطن والأنتماء إلى الأرض التي ألفوها وعاشوا فيها ، والنصوص الشرعية تشهد على هذا ، فالله عز وجل يقول ” في خبر بني إسرائيل ” فما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا ” ، فقدم الخروج من الدار على مفارقة الأبناء .

وأضاف ، فحب الوطن شئ في النفوس ولا يجنح عن حب الوطن وينكر جميلة إلا من طبع الله جل وعلا على قلبه .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 82806 ] نشر منذ 45 دقيقة

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

,, كلنا نحب الوطن ونفديه باالنفس والنفيس ولا شك في هذا ..

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