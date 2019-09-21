احتفالا باليوم الوطني.. المغامسي يوضح مكانة الأوطان بالنفوس من الناحية الشرعية(فيديو)

علي القحطاني(صدى):

تزامناً مع استعداد المملكة للأحتفال بالعيد الوطني بعد غد الإثنين ، أكد الشيخ صالح المغامسي ، إن الإسلام دين فطرة ، والفطرة تفرض على كل أحد أن يكون وطنه محبباً إليه حتى في الدواب فماب الك بالإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى .

وتابع المغامسي خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، فنشأت النفوس على حب الوطن ودائما يشعر بالولاء إليها ، فقال أديب الفقهاء الشيخ علي طنطاوي رحمه الله إن الله أودع في قلب كل أحد حب الوطن والأنتماء إلى الأرض التي ألفوها وعاشوا فيها ، والنصوص الشرعية تشهد على هذا ، فالله عز وجل يقول ” في خبر بني إسرائيل ” فما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا ” ، فقدم الخروج من الدار على مفارقة الأبناء .

وأضاف ، فحب الوطن شئ في النفوس ولا يجنح عن حب الوطن وينكر جميلة إلا من طبع الله جل وعلا على قلبه .