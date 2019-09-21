فجر السعيد تهاجم « الجزيرة » : « ترويج أكاذيب وفبركات وإستئجار خونة »

خالد الظفيري(صدى):

شنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، هجوم على جماعة الإخوان الإرهابية، وقناة الجزيرة بسبب نشرهم للأكاذيب وبثهم وتداولهم للفيديوهات الكاذبة والشائعات، ودعوتهم لتخريب مصر.

وقالت فجر السعيد عبر حسابها على ” تويتر ” : ” متى الإخوانجية يتوقفون عن الكذب؟.. أتمنى أن أعرف ماهو الثأر البايت بين الجزيرة ومصر.

وأضافت : معقولة ست سنوات إصرار ومثابرة لهدم مصر بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة.. ترويج أكاذيب وفبركات وإستئجار خونة.. لماذا كل هذا؟ ” .

وتابعت ” عندما تنفرد الجزيرة في فيديوهات هارب برشلونة محمد علي وتفرد له الساعات على القناة والصفحات في وسائل التواصل الإجتماعي فإنها تعلن بشكل غير مباشر بأنها الراعي الرسمي له.. ولإن الجزيرة غير مقبولة لدى الشعب المصري وفاقدة المصداقية فلا تتوقعوا نجاح حملة الهارب ولا أي حملات برعايتها ” .