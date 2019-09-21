دي خيا لجماهير اليونايتد: ليس سهلُا أن أكون الأفضل دائمًا

ماجد محمد(صدى):

حرص حارس مرمى مانشستر يونايتد على التعليق على هجوم الجماهير عليه بشأن تراجع مستواه خلال الآونة الأخيرة.

وأكد دي خيا على أنهحان الوقت للظهور بأفضل أداء بعد تجديد عقده مع النادي.

وقال دي خيا لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: أعتقد أن الناس عندما ينظرون إلى الوراء في الموسم الماضي، يفكرون في المستوى الذي كنت أقدمه.

وأضاف: أنا الآن أركز على الموسم ككل، وعلى وجه الخصوص، الأشهر السبعة الأولى من الموسم.

وعن تراجع مستواه، قال دافيد: عند الحديث عن خطأ غريب، أنت تتحدث عن حارس مرمى، دائمًا ما يكون تحت المجهر، ليس من السهل الحفاظ على المستويات العالية جدًا، لكنني عازم على العودة إلى مستواي سريعًا.

واختتم: ”لقد كنت هنا منذ عدة سنوات، ولكي أكون في المقدمة طوال الوقت، فالأمر صعب للغاية، هناك لحظات تشعر فيها بتحسن، ولحظات لا تكون فيها جيدًا“.

دي خيا جدد عقده لمدة 4 سنوات مع مانشستر يونايتد ويتضمن العقد الجديد عامًا إضافيًا بعد انتهاء مدة التعاقد.