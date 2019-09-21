اتحاد التايكوندو يقدم أكبر مجموعة من مدربي اللعبة

محمد السعران(صدى):

اختتمت فعاليات الدورة التمهيدية لمدربي التايكوندو يوم أمس والتي استمرت 5 أيام بالرياض بمشاركة 76 مدرباً من مناطق ومحافظات المملكة .بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد العميد الركن شداد العمري ونائب الرئيس الأستاذ ابو بكر كردي.

و أثنى “العمري” على الجهود المقدمة من قبل المدربين وحثهم على مضاعفة الجهود وبذل العطاء في سبيل رقي الرياضة السعودية ، كما دعى الأندية الرياضية والمراكز وأندية الأحياء بالاستفادة من الكوادر الوطنية المهيئة للتدريب ونشر اللعبة ووجّه شكره لمحاضري الدورة الدوليين جهاد البحارنة ، متعب المطرفي ، د.عبدالاله صلوي ، د.غريب الشويعر ، عبدالله الغنيم ، عبدالمجيد الدوسري و أحمد الحياني .

وأشاد بالعمل الاحترافي المبذول من قبل رئيس اللجنة الفنية الكابتن ثامر السعران ومنسق الدورة محمد الكعبي في استقطاب أبرز المحاضرين وإنجاح الدورة وتذليل كافة الصعوبات للمدربين موضحاً أنها الدورة الأكبر في تاريخ الاتحاد .