ردود أفعال جماهير ريال مدريد على احتمالية رحيل زيدان

طلال الغامدي(صدى):

تباينت ردود فعل جماهير نادي ريال مدريد، على إمكانية إقالة مدرب فريقهم، الفرنسي زين الدين زيدان، على إثر الخسارة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

وفي السياق نفسه، تم انقسام الجماهير إلى ثلاث فئات، فئة متعاطفة مع زيدان، تبرئه تماما من مسؤولية تذبذب مستوى الفريق، بل وترفض إقالته، وتحمل كامل المسؤولية للاعبين الذين تراجع مستوى أغلبهم بشكل رهيب، والإدارة التي لم تتعاقد مع اللاعبين الذين طالب بهم.

وهناك فئة ثانية من الجماهير، لم تستوعب بعد، أو بالأحرى لم تتقبل رحيل نجم الفريق السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتنسب إنجازات الريال خلال الولاية الأولى لزيدان لنجمهم المفضل؛ بينما الفئة الثالثة، فقد وجدت الفرصة مواتية، للسخرية من مهاجم الفريق، الفرنسي كريم بنزيما، الذي لطالما انتقدته وطالبت برحيله برفقة زيدان.