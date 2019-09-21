محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني

محمد السعران(صدى):

رفع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، باسمه ونيابةً عن منسوبي الهيئة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية – حفظهما الله – بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقال معالي المحافظ في تصريح له بهذه المناسبة، نحتفي جميعاً هذه الأيام بالذكرى العطرة التي وحّد فيها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله وغفر له- هذا الوطن الغالي على نفوس كافة أبنائه، الذين ظلّوا لأكثر من ثمانية عقود يقدمون له الغالي والنفيس، حمايةً وصوناً لمكتسباته. وهذا لا شك وضع السعودية في قيادة العالمين الإسلامي والعربي وقوة اقتصادية عالمية وإنسانية غطت أرجاء المعمورة.

وأضاف معاليه، إيماناً منا بأهمية هذه المكتسبات والمحافظة عليها، تعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية من أجل تجسيد رؤية القيادة الرشيدة نحو دعم رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية وتمكين قدرات التصنيع العسكري الوطنية ليكون رافداً اقتصادياً هاماً،

وفي ختام تصريحه هنأ معاليه أبناء الوطن المرابطين على الحدِّ الجنوبي، مُنوهاً بضرورة دعم هؤلاء الأبطال الذين يقدمون أرواحهم في سبيل المحافظة على الوطن والمواطن، مُهيباً بالجميع إبراز هذا الدور الكبير لهؤلاء الأبطال، كما قدم معاليه التهنئة للشعب السعودي الذي أثبت على مدى هذه العقود وفاءه وولاءه لقياداته الرشيدة، متمنياً دوام الأمن والأمان للوطن والمواطن.