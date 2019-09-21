الصحة ترد على ما تم تداوله عن وفاة « مريضة » بمستشفى جازان بسبب الإهمال

تركي السالم(صدى):

ردت ” صحة جازان ” على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة ” أم ” بمستشفى جازان بسبب الإهمال.

وتفصيلآ، أوضحت صحة جازان أنه تم استقبال ” الأم ” بمركز الأمل الخاص بمحافظة أحد المسارحة، وكانت تُعاني من بعض الأعراض إضافة إلى تاريخ مرضي مزمن وتم تقديم الإجراءات الطبية.

كما تم تقديم طلب إحالة الحالة لتلقي الخدمات بمستوى ” مستشفى ” لاستكمال العلاج، ولكن تم خروج المريضة من المركز، وفي ذات اليوم أحضرت الحالة من قبل الهلال الأحمر إلى طوارئ مستشفى أحد المسارحة.

وأشارت صحة جازان أن ” الأم ” كانت في حالة طارئة حرجة وتم البدء بإعطاء المريضة العلاجات اللازمة، وحجز إحالتها لمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر وقبول الحالة على نظام إحالتي إلا أن عملية التحويل لم تتم بسبب عدم استقرار الحالة.

حيث استمرت عملية علاج وإنعاش الحالة إلا أن الحالة لم تستجب، ودخلت في صدمة قلبية وأعلن عن وفاتها.

وكان زوج المتوفاة قد تقدم زوج بشكوى رسمية وتم إحالتها للجهات المختصة؛ تماشيًا مع نظام مزاولة المهن الصحية.