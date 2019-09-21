وزير العمل يعتمد تأسيس جمعية رعاية مرضى السرطان بنجران

نايف السالم(صدى):

قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراحجي، باعتماد تأسيس جمعية رعاية مرضى السرطان ومقرها نجران، بالسجل الخاص بالجمعيات، برقم ترخيص 1388، وتشكيل مجلس إدارة الجمعية لمدة 4 سنوات.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة قناص آل سوار إن فكرة تأسيس جمعية رعاية السرطان بنجران كأول جمعية في هذا القطاع الحيوي ستخدم قطاع المرضى بالمنطقة بدعمٍ من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تمكين العلاج والكشف المبكر وتشخيص الحالات والتعاون مع جمعيات السرطان ووزارة الصحة والمنظمات ومراكز البحوث في مجال السرطان.‪

وحول خدمات الجمعية لمرضى السرطان: تقديم الخدمات الطبية للمرضى والاهتمام بصحتهم، الحد من أخطار هذا الداء من خلال اكتشافه المبكر، الوقوف على أسباب المرض وفرص القضاء عليه، الرعاية والتأهيل الاجتماعي والنفسي، المساهمة بعلاج مرضى السرطان، التوعية والنصح للمرضى وذويه، نشر الوعي في المجتمع، شراكات مع وزارة الصحة والجمعيات والمنظمات ومراكز البحوث، الإسهام بإنشاء مركز الكشف المبكر وتوفير العلاج، تقديم الاستشارات الطبية لمرضى السرطان.