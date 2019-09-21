بالفيديو.. بعد شائعة أرتباطهما .. ياسمين صبري ليعقوب بوشهري ” إيه جابك هنا ؟ “

القاهرة(صدى):

بعد شائعات لاحقتهما في وقت سابق عن زواجهما ، نشر الناشط الكويتي يعقوب بوشهري مقطع فيديو عبر حسابه الخاص ، يظهر فيه مع الفنانة المصرية ياسمين صبري في لقاء ظهر أنه تم مصادفة في إحدى الفاعليات .

وقالت ياسمين صبري أنها تشعر بسعادةً كبيرةً بلقائها يعقوب بوشهري، مؤكدةً أنها من رأته أولًا ونادت عليه ثم رحّبت به على طريقتها،ودار بين ياسمين صبري ويعقوب بوشهري حديث خلال لقائهما فقال “بوشهري: “هتشوفون أقوى شيء بالكرة الأرضية”، فواصلت ياسمين صبري: “أنا مش مصدقة إن أنا شوفته والله ‏قولت له بوشهري إيه اللي جابك هنا”.

وأضافت ياسمين صبري: “إنت منورنا في مصر وشوفته كده معدي قولت له تعالى رايح فين”، ثم ‏مازحته قائلةً: “أتاريه ناطط السور”.‏

وعقّب يعقوب بوشهري على نطق ياسمين صبري لاسمه فقال: “لقيتها بتقول بوشهري، مكنتش واثق في بوشهري دي”، فردت ياسمين صبري: “مش هو بوشهري هما كلهم صعبين”.

