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الكشف عن تفاصيل مؤثرة قبل وفاة طالبة حافلة الرياض

الكشف عن تفاصيل مؤثرة قبل وفاة طالبة حافلة الرياض
عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة في حادثة وفاة طالبة حي الشفاء التي تعرضت للسحل أما منزلها بحافلتها المدرسية .

وأكدت المصادر أن الحافلة لا تتبع وزارة التعليم وأن قائدها الذي تم القبض عليه مقيم عربي ، وأنه حين وقوع الكارثة أغلق السائق الباب على طرف عباءتها مما تسبب في الحادث .

وأضافت أن المشرفة على الطالبات قامت بتنبيه السائق ، كما قامت الضحية بالطرق على الباب قبل أن تسقط أرضاً لكنه كان متهوراً وتحرك على الفور مما تسبب في دهسها .

ولم تتوفى الطالبة في نفس اللحظة ، بل لاحظها طلاب حافلة تالية وقاموا بالتعاون مع جيران الطالبة في إخطار ذويها وتم نقلها إلى مدينة الملك سعود الطبية إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة .

وكانت إدارة تعليم الرياض قد فتحت تحقيق عن الحادث ، ووضعت تنظيمات للنقل الخاص أبلغت بها أولياء الأمور ، فيما تمكنت الجهات الأمنية من القبض على السائق المتهور .

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