« شركة التصنيع » تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة في 3 مدن بالمملكة 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للمواطنين والمقيمين من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل، والجبيل.

وأشارت الشركة، إلى أنَّ الوظائف المتاحة هي مهندس ثالث- عمليات البوليمر (الجبيل)، مشرف- الأنابيب الصلبة والتركيبات (حائل)، مهندس عمليات- الاستدامة (الجبيل)، محلل أول- إدارة الجودة الشاملة (الجبيل)، مدير- عمليات حلول الأنابيب (حائل)، مشرف- الجودة (حائل)، مستشار أول- إدارة الأداء والتحسين (الرياض)، مستشار أول- المكافآت والسياسات (الرياض)، منسق ثاني- المستودع (حائل)، مدير- تطوير الحلول (الرياض)، منسق ثالث- الصيانة (الجبيل).

وأبانت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2019م، ويرجى الدخول على الرابط التالي للتقديم: هنا