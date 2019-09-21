محافظ المجاردة يهنئ القيادة باليوم الوطني 89

محمد بن طحيطح(صدى):

هنأ محافظ المجاردة الاستاذ سعيد بن علي بن دلبوح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال – حفظهم الله – بالذكرى الـ ٨٩ لتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – تغمده الله بواسع رحمته وأشار بن دلبوح الى أنه منذ توحيد المملكه عام 1351هـ على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود طيب الله ثراه تشهد المملكة قفزات حضارية ونقلات تنموية بفضل الله ثم بفضل أبنائه البررة المخلصين الذين ساروا على دربه ونهجه وعقدوا العزم على استكمال المسيرة نحو بناء دولة حضارية متقدمة وصولاً الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.وأضاف محافظ المجاردة في كلمته أنه في تاريخ الشعوب الحية هنالك محطات يقف عندها المتابعون يتأملونها للتقييم والمراجعة ومعرفة المسافة التي قطعتها مسيرة الامة وهي تبني ذاتها وتتفحص ماضيها لتستشرف مستقبلها وترسخ هويتها في ذاكرة التاريخ بالعمل الدؤب والإرادة الصلبة. و تاريخ المملكة ينطق بالانجازات ويشهد على الكثير من أعمال التطوير والتنظيم في جميع مؤسسات الدولة الاقتصادية و التعليمية و الصحية والإجتماعية.

والعمل على تحقيق العدالة في التنمية المتكاملة بين مناطق المملكة. وهكذا دوماً نستقبل اليوم الوطني في كل عام على وقع انجازات جديدة تضاف لرصيدنا الحضاري الذي أصبح عامراً بكل أمارات التقدم والثبات والرسوخ في محيط يموج بالمتغيرات فحمداً لله على ما أنعم به علينا من نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والطمأنينة لكل أبناء الوطن.

واختتم حديثه قائلاً دمت ياوطني عزيزاً شامخاً في ظل أسرة كريمة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، وكل عام والوطن بألف خير .