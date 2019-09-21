« ناسا » تطلق اسم عالم مصري على كويكب لأول مرة

واشنطن(صدى):

قامت وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” بإطلاق اسم عالم الفضاء المصري فاروق الباز، على كويكب مكتشف حديثًا.

وجاء ذلك نتيجة لدوره مع وكالة الفضاء الأمريكية، حيث بدأ دوره بداية بمشروع ” أبوللو ” لاستكشاف سطح القمر في منتصف ستينيات القرن الماضي.

وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يتم إطلاق اسم عالم مصري على كويكب بالسماء.

يذكر أن ” الباز ” كان قد حصل على شهادة البكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس في عمر العشرين.

كما حصل في عام 1961 على شهادة ماجستير العلوم في الجيولوجيا والدكتوراه في عام 1964، ثم عمل في وكالة ناسا خلال برنامج أبوللو.