« المسند » يؤكد نهاية فصل الصيف غدا ويكشف عدد أيام باقي فصول العام
كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية انتهاء فصل الصيف غداً الأحد والذي كان عدد أيامه 93 يوم ، ليبدأ فصل الخريف ويستمر لمدة 89 يوم ، فيما ستكون أيام الشتاء 88 يوم ، والربيع 92 يوم ، وذلك بناءً على حركة الأرض حول الشمس .
وتحدث المسند عن إختلاف ساعات الليل والنهار قائلاً : في مثل هذه الأيام فإن الليل يطول بمقدار دقيقة و 25 ثانية يومياً .
وتابع أن نهار اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر ، أطول من نهار 21 ديسمبر ” الإنقلاب الشتوي ” أو المربعانية بنحو ساعة ونصف وأقل من نهار 21 يوليو “الإنقلاب الصيفي” بساعة ونصف والله أعلم .
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