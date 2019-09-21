« المسند » يؤكد نهاية فصل الصيف غدا ويكشف عدد أيام باقي فصول العام

نايف السالم(صدى):

كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية انتهاء فصل الصيف غداً الأحد والذي كان عدد أيامه 93 يوم ، ليبدأ فصل الخريف ويستمر لمدة 89 يوم ، فيما ستكون أيام الشتاء 88 يوم ، والربيع 92 يوم ، وذلك بناءً على حركة الأرض حول الشمس .

وتحدث المسند عن إختلاف ساعات الليل والنهار قائلاً : في مثل هذه الأيام فإن الليل يطول بمقدار دقيقة و 25 ثانية يومياً .

وتابع أن نهار اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر ، أطول من نهار 21 ديسمبر ” الإنقلاب الشتوي ” أو المربعانية بنحو ساعة ونصف وأقل من نهار 21 يوليو “الإنقلاب الصيفي” بساعة ونصف والله أعلم .