أرامكو تكلف « يو.بي.إس و دويتشه » بإدارة دفاتر طرحها الأولي

الرياض(صدى):

كشفت مصادر مطلعة ، أن شركة أرامكو كلفت مجموعة يو.بي.إس وبنك دويتشه بإدارة دفاتر طرحها العام الأولي، ما يدل على أن خطوات الطرح الأولي تمضي قدما رغم الهجوم الأخير على اثنتين من منشآتها النفطية.

وأكدت المصادر ، أن أرامكو بدأت في إطلاع البنكين على دورهما في إدارة الدفاتر.

وكانت رويترز قد ذكرت أن أرامكو اختارت تسعة بنوك في القائمة النهائية للاضطلاع بأدوار رئيسية كجهات تنسيق عالمية في الأسابيع الأخيرة ، وامتنع بنك دويتشه عن التعليق ولم ترد مجموعة يو.بي.إس على طلب من رويترز بالإدلاء بتعليق.