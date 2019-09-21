بالفيديو.. « الجبير » : هجوم أرامكو تم بأسلحة إيرانية

حمود العنزي(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم السبت، أن الهجوم على معملي النفط التابعين لأرامكو تم بأسلحة إيرانية، ولهذا فإن إيران تتحمل مسؤوليته.

وأوضح عادل الجبير، في تصريحات له: ” ‏الهجوم على ‎أرامكو استهدف أمن الطاقة للعالم بأسره، ومتأكدون أن الهجوم لم يأت من ‎اليمن بل أتى من الشمال ” .

وأضاف: ” ‏على العالم أن يضع حدا للسياسات الإيرانية المزعزعة للأمن والاستقرار، وتم استهداف ‎المملكة بأكثر من 260 صاروخا باليستيا و 150 مسيرة كلها إيرانية الصنع ” .

‏وتابع: ” يجب تحسين الاتفاق النووي لاسيما قضية تخصيب اليورانيوم ” ؛ مستطردًا: ” ‏إيران تسعى لاستغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني.. حذرنا مرارا من أن عدم التصدي لإيران يشجعها على زيادة عدوانها ‎” .

وقال ” الجبير ” : ” ‏الجبير: نتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات.. ‏إيران تجند مواطنين من دول المنطقة لاستخدامهم في أعمال ضد دولهم ‎”.