مركز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف صحية وهندسية شاغرة بالظهران والأحساء
فتح مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية باب التقديم على وظائف صحية وهندسية شاغرة للمواطنين وغير المواطنين من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجيستير والدكتوراه ، للعمل بفروع المركز بالظهران والأحساء .
وأوضح المركز تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي :
. أخصائي الأمراض العصبية (الأحساء).
. طبيب عام- العيادات (عدد وظيفتين/ الظهران).
. طبيب عام- العيادات (الأحساء).
. أخصائي جراحة الفم والوجه والفكين (الظهران).
. مساعد هندسي أول (الظهران).
. منسق أول صيانة مرافق (الظهران).
. طبيب أسنان عام (الظهران).
. ممرض- القياس والعناية القلبية (الظهران).
. طبيب- أمراض القلب (الظهران).
وأكد المركز أن التقديم متاح عبر الرابط التالي : هنا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82802 ] نشر منذ 27 دقيقة
باالتوفيق للجميع ..