مركز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف صحية وهندسية شاغرة بالظهران والأحساء

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية باب التقديم على وظائف صحية وهندسية شاغرة للمواطنين وغير المواطنين من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجيستير والدكتوراه ، للعمل بفروع المركز بالظهران والأحساء .

وأوضح المركز تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي :

. أخصائي الأمراض العصبية (الأحساء).

. طبيب عام- العيادات (عدد وظيفتين/ الظهران).

. طبيب عام- العيادات (الأحساء).

. أخصائي جراحة الفم والوجه والفكين (الظهران).

. مساعد هندسي أول (الظهران).

. منسق أول صيانة مرافق (الظهران).

. طبيب أسنان عام (الظهران).

. ممرض- القياس والعناية القلبية (الظهران).

. طبيب- أمراض القلب (الظهران).

وأكد المركز أن التقديم متاح عبر الرابط التالي : هنا