بالفيديو.. والدان يرضعان طفلتهما قهوة بدلآ من الحليب

جاكرتا(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو قيام والدين بإرضاع طفلتهما البالغة من العمر 14 شهرًا، قهوة بدلآ من الحليب.

وتفصيلآ، استمر الوالدان في إطعام ابنتهما لمدة 8 أشهر بمشروب قهوة “ كوبي توبروك ” الإندونيسية، والممزوجة بالسكر الشبيهة بالقهوة التركية .

وعن ذلك، قال ” الوالدان ” أن إمكانياتهما المالية لا تسمح لهما بشراء الحليب لابنتهما، فلم يكن لهما خيار آخر سوى تزويدها بمشروب القهوة منذ أن كان عمرها 6 أشهر.

ولم تُعاني الطفلى حتى الآن من أية مشاكل صحية، كما أنها تنمو بشكل طبيعي على الرغم من اعتراف والديها بأنها تعاني من نقص في النوم، حيث تبقى مستيقظة أحيانًا طوال الليل.