افتتاح المعرض الفوتوغرافي «وطن السعادة»

حسين العلي(صدى):

ضمن فعاليات نادي جدة الأدبي وجمعية الثقافة والفنون للاحتفال باليوم الوطني ٨٩ افتتح مدير الجمعية الأستاذ محمد آل صبيح بحضور الأستاذ قاسم سليمان مدير عام شركة الأمام وميل فوجي فيلم المعرض الفوتوغرافي السعودية وطن السعادة وضم المعرض ٨٩ صورة بمشاركة ٥٠ مصور وياتي المعرض امتداد لمبادرة وطن السعادة التي اطلقتها الجمعية بالتعاون مع فوجي فيلم وحضر الفعالية جمع غفير من المثقفين والفنانيين وشهد المعرض تدشين جدارية وطن السعادة المهداة لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي بحضور فريق صناع السعادة وقال الأستاذ عمر النهدي المشرف على لجنة التصوير الفوتوغرافي ياتي المعرض ليعزز دور المصورين في خدمة الوطن وضم عدد كبير من المصورين من مختلف انحاء المملكة كم تعددت الموضوعات من صور للعام وللازياء والرقصات الشعبية والمباني التراثية والحضارية و في مجملها تعكس العنون العريض للمعرض والذي حمل اسم وطن السعادة من جانبه قال مدير جمعية الثقافة والفنون الأستاذ محمد آل صبيح ان المعرض يحمل رسالة وطنية سامية ويجب على كل فنان القيام بدوره الوطني في تسليط الضوء على الوطن ومنجزاتها واضاف ان المعرض ياتي بالشراكة مع نادي جدة الأدبي الذي اصبح شريك نجاح وشكل مع الجمعية ثنائية فاعلة للارتقاء بالمشهد الثقافي واعرب عن شكره لرئيس النادي البروفيسور عبدالله بن عويقل السلمي على مد جسور التواصل ودعم الحراك الثقافي والفني. الجدير ذكرة انه تم تكريم الفوتوغرافي عمر النهدي من قبل فوجي فيلم واختياره سفيرا لفوجي في المملكة ووضع اسمه من ضمن افضل مصوري فوجي في العام.