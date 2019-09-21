مناشدات بتشديد العقوبة على المدارس الأهلية والأجنبية المخالفة
ناشد خبراء التعليم بضرورة تشديد العقوبات الموقعة على مخالفات المدارس الأهلية والعالمية بالمملكة وتسريع إجراءاتها في ظل ظهور مخالفات أرهقت كاهل أولياء الأمور والطلاب ، منها التلاعب يأسعار المراييل والإجبار على شراء الكتب من محل معين ، وتقديم برامج تربية خاصة بدون موافقة وغيرها من المخالفات .
وأكد خبراء التعليم أن عقوبة المخالفات لا تتجاوز 5 آلاف ريال وهو ما يستدعي رفعها لردع تلك المدارس ، فضلاً عن ضرورة القضاء على بيروقراطية تنفيذ العقوبات إذ لم يتم تنفيذ شطب سجل بعض المدارس المخالفة رغم قرار مدير تعليم الرياض بذلك العام الماضي 1440 هـ .
وأكدوا أن ضعف الغرامة جعلت المدارس تتلاعب في أسعار المريول والكتب الدراسية وتتفق مع محل معين لبيعها وهو ما يسبب رفع سعرها نتيجة الإحتكار .
كما نبهوا إلى ضرورة تشديد الرقابة على المدارس التي يتم إلغاء ترخيصها بقرار رسمي ، حيث يتحايل بعضها لإصدار ترخيص مجدداً دون تحقيق الإشتراطات .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82802 ] نشر منذ 29 دقيقة
احسن ..
,, فاسدون يصطادون في الماء العكر ، يستغلون حاجة الناس فينهكون جيوبهم .. هم ناقصين استغلال ..؟