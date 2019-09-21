مناشدات بتشديد العقوبة على المدارس الأهلية والأجنبية المخالفة

حمود العنزي(صدى):

ناشد خبراء التعليم بضرورة تشديد العقوبات الموقعة على مخالفات المدارس الأهلية والعالمية بالمملكة وتسريع إجراءاتها في ظل ظهور مخالفات أرهقت كاهل أولياء الأمور والطلاب ، منها التلاعب يأسعار المراييل والإجبار على شراء الكتب من محل معين ، وتقديم برامج تربية خاصة بدون موافقة وغيرها من المخالفات .

وأكد خبراء التعليم أن عقوبة المخالفات لا تتجاوز 5 آلاف ريال وهو ما يستدعي رفعها لردع تلك المدارس ، فضلاً عن ضرورة القضاء على بيروقراطية تنفيذ العقوبات إذ لم يتم تنفيذ شطب سجل بعض المدارس المخالفة رغم قرار مدير تعليم الرياض بذلك العام الماضي 1440 هـ .

وأكدوا أن ضعف الغرامة جعلت المدارس تتلاعب في أسعار المريول والكتب الدراسية وتتفق مع محل معين لبيعها وهو ما يسبب رفع سعرها نتيجة الإحتكار .

كما نبهوا إلى ضرورة تشديد الرقابة على المدارس التي يتم إلغاء ترخيصها بقرار رسمي ، حيث يتحايل بعضها لإصدار ترخيص مجدداً دون تحقيق الإشتراطات .