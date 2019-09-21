السفارة الفرنسية توضح سبب تعليق إصدار التأشيرات لمواطني المملكة

علي القحطاني(صدى):

قامت السفارة الفرنسية في المملكة بتعليق إصدار التأشيرات للسعوديين لأجل غير مسمى في بيان عاجل، مبررة في البيان أن الأسباب غير متوقعة، وأن سفارة فرنسا حالياً تقوم بعمل قسم للطوارئ لكنه لا يضمن صدور التأشيرات للمتقدمين بالإجراءات مسبقاً، مطالبةً المسافرين إلى فرنسا بتأجيل رحلاتهم.

وأوقفت السفارة الفرنسية بالرياض إنهاء معاملات التأشيرات للسعوديين منذ أسبوع بسبب تعطل النظام جراء حريق داخل السفارة الفرنسية بالرياض، لتصدر بعد تعليق التأشيرات بأسبوع بيان عاجل موجه إلى مركز التأشيرات الموحد بتعليق إصدار التأشيرات لأسباب غير متوقعة وتشكيل قسم للطوارئ.

وأسفر تعليق التأشيرات عن خسائر مالية للمسافرين رغم مطالباتهم بتعويضات إلا أن السفارة رفضت تقديم أي تعويض للأضرار التي لحقت بالمسافرين، وبالرغم من عدم تنبيه موقع السفارة الفرنسية عن وجود أي خلل، حيث إن المسافرين ما زالوا مستمرين في طلب التأشيرات وأخذ مواعيد السفر دون أي تنبيه بذلك، ولذلك فإن السفارة اكتفت بإرسال تنبيه إلى مركز التأشيرات الموحد بعدم استقبال طلبات التأشيرات إلى في الحالات الطارئة بعد مرور أكثر من أسبوع على التعليق.