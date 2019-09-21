الاتحاد يحدد حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم للفريق الأول عن أسماء حكام مباريات اليوم ضمن جولة همة حتى القمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

مباراة الفتح والفيصلي : حكم ساحة ” باكاري غاساما ” ، حكم مساعد ” جبريل كامارا ” ، حكم مساعد ” مالك سامبا ” ، حكم رابع ” سامي الجريس ” ، حكم فيديو ” دامير سكومينا ” .

مباراة الفتح والأهلي : حكم ساحة ” سردار جوزيبيوك “، حكم مساعد ” تشارلز تشارب ” ، حكم مساعد ” لوكا كانتينو ” ، حكم رابع ” ايدوين كراف ” ، حكم فيديو ” ريشارد مارتينس ” .

مبارات الاتحاد والهلال : حكم ساحة ” كونيت شاكير ” ، حكم مساعد ” باهاتين دوران ” ، حكم مساعد ” طارق أنجون ” ، حكم رابع ” تركي الخضير ” .