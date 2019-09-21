الاتحاد يحدد حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين
أعلن اتحاد كرة القدم للفريق الأول عن أسماء حكام مباريات اليوم ضمن جولة همة حتى القمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
مباراة الفتح والفيصلي : حكم ساحة ” باكاري غاساما ” ، حكم مساعد ” جبريل كامارا ” ، حكم مساعد ” مالك سامبا ” ، حكم رابع ” سامي الجريس ” ، حكم فيديو ” دامير سكومينا ” .
مباراة الفتح والأهلي : حكم ساحة ” سردار جوزيبيوك “، حكم مساعد ” تشارلز تشارب ” ، حكم مساعد ” لوكا كانتينو ” ، حكم رابع ” ايدوين كراف ” ، حكم فيديو ” ريشارد مارتينس ” .
مبارات الاتحاد والهلال : حكم ساحة ” كونيت شاكير ” ، حكم مساعد ” باهاتين دوران ” ، حكم مساعد ” طارق أنجون ” ، حكم رابع ” تركي الخضير ” .
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