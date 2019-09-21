أمين منطقة الرياض يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة

محمد السعران(صدى):

رفع معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس أسمى التهاني وصادق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي الوفي، بمناسبة الذكرى الــ (89) لليوم الوطني المجيد.

وبهذه المناسبة الوطنية الغالية، قال معاليه: “يستذكر جميع المواطنين مسيرة التوحيد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمه الله-، الذي أرسى دعائم التلاحم والوحدة الوطنيّة مستعينًا بالله عز وجل ومقتديًا بهدي نبيّه الكريم، لتتوحّد المملكة بحنكة القائد وحكمته، ويستتب الأمن والأمان في جميع المناطق، مسطرًا بذلك أعظم المواقف البطوليّة التي اقتفى أثرها أبناؤه الملوك البررة الذين ساروا على النهج القويم، لترفل مملكتنا العزيزة بالاستقرار والازدهار والنماء”.

وأضاف معالي أمين منطقة الرياض: “في عهد العزم والحزم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- استمرت مسيرة التطوير الشاملة في جميع مناطق المملكة، واضعة خدمة الإنسان وراحته في مقدمة أهدافها، وعززت المملكة في عهده الزاهر من مكانتها الإقليمية والدولية بوصفها إحدى الدول الرئيسة التي يعتمد عليها النظام الدولي في حفظ أمن واستقرار المنطقة، كما استمرت في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية العادلة وبما يحقق الأمن والرخاء للإنسانية جمعاء”.

وتابع: “انطلقت في العهد الميمون رؤية المملكة 2030 التي تحظى بمتابعة واهتمام مهندسها ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-؛ لتسير المملكة بخطى واثقة نحو المستقبل، وتواصل المضي قدمًا في طريق التنمية؛ لتشمل شتى المجالات، محققة بذلك قفزات تنموية متتابعة هدفها رفاهية المواطن، ورفع مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق التنوع الاقتصادي، والاستفادة المثلى من المقدرات الطبيعية والإرث الحضاري الذي تنعم به المملكة، وأصبحت رؤية المملكة مصدر إلهام للعديد من الدول لما تحققه من إنجازات تؤكدها مؤشرات الأداء في مختلف القطاعات”.

وأكدت معاليه أن القطاع البلدي يحظى باهتمام لا محدود من لدن القيادة الحكيمة لما يمثله من أهمية وأثر مباشر على جودة حياة السكّان، مبينًا أن أمانة منطقة الرياض تضطلع بمسؤولياتها، بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز –حفظهما الله-، وبدعم من معالي وزير البلديات المكلف، مستنيرة بمستهدفات برامج رؤية المملكة لإحداث نقلة نوعية في مجالات إجراءات أنظمة الرقابة، وإدارة المشاريع، ومراكز الخدمة الداعمة، وتطبيق مفاهيم المدن الذكية، والتحول الرقمي في استقبال وتنفيذ طلبات المستفيدين، كما التزمت في الحفاظ على جمالية منطقة الرياض بتنفيذها لحملة إزالة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، والعمل الجاد للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للسكّان.

وفي ختام حديث معالي أمين منطقة الرياض، دعا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.