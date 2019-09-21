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صفقات اندماج لبنوك محلية و3 تراخيص لأخرى أجنبية قبل نهاية العام

صفقات اندماج لبنوك محلية و3 تراخيص لأخرى أجنبية قبل نهاية العام
عادل الحربي(صدى):

تدرس مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” اصدار 3 تراخيص لبنوك أجنبية العام الحالي منها رخصتين لبنكي كريدي سويس وستاندرد تشارترد وبنك ثالث رقمي خلال العام الحالي 2019 .

جاء ذلك في تصريح لوكيل محافظ ساما فهد الشثري ، الذي كشف عن اكتمال اندماج بنكي ساب والبنك الأول ، فيما لا تزال الجهود مستمرة لإنهاء صفقة اندماج بنك الرياض والأهلي التجاري .

وأكد الشثري أن ساما تدعم عمليات الإندماج المثمرة عن زيادة القيمة المضافة ودعم الإقراض والنمو في المرحلة المقبلة .

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