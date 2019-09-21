عبدالرازق حمدالله يكرر انطلاقته السيئة مع النصر

ماجد محمد(صدى):

واجه المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ، سوء حظ كبير ، حيث خرج خالي الوفاض في ثلاثة مباريات من اصل 4 خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين ليكرر انطلاقته السيئة مع النصر.

حيث أضاع حمدالله ، عدد من الفرص التي سنحت له أمام الحزم في المواجهة التي أقيمت بإستاد الملك فهد الدولي بالرياض لحساب الجولة الـ3 .

ولم يعرف هداف الدوري السعودي في الموسم الفائت طريق الشباك خلال المواجهتين الأخيرة بالمسابقة المحلية امام الشباب والحزم ليتوقف رصيدة التهديفي عند هدف واحد جاء بمرمى ضمك في الأسبوع الأول.

وتأثر النصر بشكل واضح بسبب هبوط مستوي عدد من اللاعبين ويتقدمهم حمدالله اذ شهدت الأسابيع الفائتة تسجيل عدد من النتائج السلبية عقب التعادل مع نادي الشباب والهزيمة من السد والحزم على التوالي.