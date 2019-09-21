موعد عرض الموسم الأول من برنامج ” الحصن “

الرياض(صدى):

كشفت فضائية ” إم بي سي ” عن انطلاق الموسم الأول من برنامج ” قلعة تاكاشي ” أو ” الحصن ” بنسخته الجديدة بداية من يوم الأربعاء المقبل في التاسعة والنصف بتوقيت المملكة.

وعرضت القناة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل، مقطعا ترويجيا للبرنامج الشهير وجانبا من المسابقات والتحديات التي يحتويها، قائلة: “الساحة تنتظرك والكل متحمس للمجازفة.. من سيقتحم “الحصن”؟.

يذكر أن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، أعلن قبل عدة أشهر البرنامج وموعد انطلاقه في سبتمبر، كما تم تخصيص مساحة 300 ألف متر مربع في الرياض لبناء “قلعة تاكاشي”، والتي استوحي تصميمها الجديد من التراث العربي.