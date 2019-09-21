الموكلي: نشهد حراكا غير مسبوق يقدم نموذجا تنمويا فريدا لرفعة وطننا

بدر الحارثي(صدى):

رفع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي باسمه ونيابة عن منسوبي الشركة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقال:” إنها مناسبة عزيزة تحل علينا كل عام في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، تحمل معانٍ من العز والافتخار في ذكرى توحيد وطن نستحضر فيه عبق التاريخ، وقيّم من التضحيات بذلها الأمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن –طيب الله ثراه-، لتمضي مسيرة ملوك من بعده سطروا صفحات من تاريخ تنموي شامل وحافل بالإنجازات والتقدم والازدهار.

ونستقبل اليوم الأول من الميزان في كل عام ليتجدد في نفوسنا الولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله-، الذي يقدم نموذجًا تنمويًا فريدًا للوطن ورعاية مصالح أبناءه بثوابت عقيدة سمحة، واعتدال يحارب التطرَّف وفق هدى القران الكريم وسنة نبينا محمد صل الله عليه وسلم، وخدمة مشرفة للحرمين الشريفين، وإعلاء مكانة الوطن الذي حظي بتقدير عالمي بين الأمم.

وأضاف: “نحتفي اليوم بالوطن في عامه الـ 89 وهو يشهد حراكًا متسارعًا غير مسبوق في تحقيق أهدافه التنموية، معززًا بالقرارات الاستثنائية التي تدعم التوسع في الخطط والبرامج لتطوير البنى التحتية، ورفع مستوى الخدمات، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتعزيز جودة الأعمال، بالإضافة إلى فتح آفاق اقتصادية حديثة، واستقطاب الاستثمارات النوعية بهدف تمكين الرؤية المستقبلية للوطن واستدامتها وتحقيق أهدافها الطموحة.

وفي قطاع المياه نمضي في توجهاتنا وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- لتحقيق مبادراتنا التي تتسم بسرعة الاستجابة لمتطلبات التنمية الوطنية، وتقديم خدمات مائية وبيئية عالية الجودة والتوسع فيها، وإيجاد مسارات عمل استثنائية تعظم مكتسبات القطاع يدعمها ضبط الإنفاق ورفع كفاءة الأداء واستدامته، وتحقيق أرقام إيجابية غير مسبوقة.

إن مضينا قدمًا في هيكلة أعمالنا وتطوير سياساتنا وفق مبادراتنا للتحوَّل الوطني وأهداف الاستراتيجية الوطنية والخطة الشاملة للمياه في المملكة مكنتنا من تحقيق مؤشرات الأداء السنوي؛ فبي نهاية شهر أغسطس من العام الحالي 2019 انتهينا من تنفيذ 130 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في جميع مدن المملكة، بتكلفة تجاوزت (4,86) مليار ريال وخدمة أكثر من (1,275) مليون مستفيداً جديداً، كما رفعنا معدل الضخ اليومي للعملاء الكرام ليصل إلى 18.6 ساعة في اليوم مقارنة بـ(15,6) ساعة بنهاية العام الماضي، وقد حظي هذا التقدم الخدمي ببنى تحتية رقمية وقنوات إلكترونية استجابت لمتطلبات الخدمات الفورية لهم واستيعاب المزيد منها مستقبلاً، حيث تم تركيب أكثر من 1.6 مليون عداد إلكتروني ذكي في جميع أنحاء المملكة مقارنة مع (1,24) مليون عداد نهاية العام الماضي

أيضًا نمضي قدمًا لإنجاز متطلبات التنمية الوطنية التكاملية في مناطق المملكة المختلفة، وتوفير البنى التحتية المحفزة لاستقطاب الاستثمارات النوعية للاقتصاد الوطني في سعي حثيث لتقديم قطاع مستدام يدعم تنمية الوطن وتحقيق الموارد المائية والبيئية ويحافظ عليها، وذلك بمتابعة مباشرة من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومجلس إدارة شركة المياه الوطنية الموقر، سائلاً المولى عز وجل أن يسدد سعينا ويديم علينا الأمن والاستقرار.