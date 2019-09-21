فرع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف بعسير يبدأ تنفيذ خطة العمل الميداني في اليوم الوطني 89

محمد بن طحيطح(صدى):

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير بتنفيذ خطته الميدانية والتوعوية للعمل في اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية بتكليف عدد كافٍ من الأعضاء.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، أنه تم توزيع الأعداد المناسبة للهيئات والمراكز وفق حاجة العمل لتغطية العمل في المواقع الحيوية كالأسواق والمتنزهات والحدائق العامة، حيث ستعمل فرق الهيئة وفق خطةِ عَمَلها الميدانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية للتواجد في تلك المواقع بإشراف مباشر ومتابعة من فضيلته، في ظل ما يحظى به الفرع من دعم متواصل من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند وفقه الله للعمل الميداني.

من جانبه قدم الشيخ الشهري شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على مايوليانه من اهتمام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سائلاً الله عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والإيمان وأن يديم أفراح الوطن، ويجعله وطناً شامخاً عزيزاً مترابطاً متآلفاً، وأن يكفيه شر المفسدين وكيد الكائدين إنه ولي ذلك والقادر عليه.