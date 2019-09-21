بالصور.. انتقادات لـ مي عمر وزوجها بسبب فستانها المثير للجدل بمهرجان الجونة

القاهرة(صدى):

واجهت إطلالة الفنانة المصرية مي عمر بمهرجان ” الجونة ” الكثير من الجدل، حيث ارتدت فستانًا من الشيفون باللون البنفسجي.

وجاء الفستان الذي ارتدته ” مي ” مفتوحًا من الجهة اليسرى ومنطقة الصدر، ومن منطقة الخصر حتى أسفل الفستان.

ولم يسلم زوجها المخرج محمد سامي من الانتقادات لظهور زوجته بهذا الفستان المكشوف أمام الكاميرات، وانشغالها بإظهارِ ” فتحة ” الفستان والكشف عن ساقها وهو إلى جانبها.

وفي ذات السياق، قال خبراء الموضة أنَّ بطانة فستان ” مي ” كانت منفصلةً عن القماش الأساسي له وبنفس لون بشرتها، وهو ما يجعلُ من ينظر إليه يظنُ أنه شفاف ويكشف ما تحته.